الامارات | ليفربول يقترب من أولى صفقاته الصيفية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب نادي ليفربول من إبرام أولى صفقاته الصيفية بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخ النادي والأولى للمدرب الهولندي آرني سلوت.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن اللاعب الهولندي جيرمي فريمبونج، وصل إلى إنجلترا، تمهيدًا لحسم انتقاله إلى ليفربول، حيث يسعى ليفربول لإبرام تعاقدات جديدة لتعزيز صفوف الفريق، استعدادًا للموسم الجديد من أجل المنافسة على ألقاب أكثر.

وكان فريمبونج خضع لفحص طبي خلال الأسبوع الماضي، في إطار إجراءات اتمام انتقاله إلى ليفربول، وكام ليفربول قد وافق على تفعيل الشرط الجزائي في فريمبونج والبالغ 35 مليون يورو، وتأتي الصفقة بعد قرار ترينت ألكسندر أرنولد بالرحيل عن ليفربول، حيث ينتهي عقده في يونيو المقبل.