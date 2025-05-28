صلاح: يمكنني اللعب حتى سن الأربعين

الرياص - اسماء السيد - قال الدولي المصري، محمد صلاح، إنه يستطيع اللعب حتى سن الأربعين، وهو لا يزال في محادثات بشأن انتقال محتمل إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وقدم مهاجم نادي ليفربول، 32 عاماً، موسماً مذهلاً، بعد تسجيله 29 هدفاً إضافة إلى 18 تمريرة حاسمة رفقة "الريدز" في رحلة فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت مصادر لبي بي سي، إن صلاح كان بصدد الحصول على ما لا يقل عن 500 مليون جنيه إسترليني في السعودية، قبل أن يقرر تجديد عقده مع ليفربول، الشهر الماضي، بعد موسم من التكهنات.

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وخلال حديثه لقناة أون سبورت المصرية، قبل أن يصاب عدد من مشجعي ليفربول بعدما دهست سيارة جمهوراً خلال الاحتفال بتتويج النادي بلقب الدوري، الاثنين، قال صلاح "سأتوقف عن اللعب عندما أشعر بذلك".

"إذا سألتني عن رأيي، أعتقد أنني قادر على اللعب حتى سن 39 أو 40، لكن إذا شعرت قبل ذلك أنني أرغب في التوقف، فسأتوقف. لقد حققت الكثير من الإنجازات"، وفق صلاح.

وأوضح "كان عقدي مع ليفربول على وشك الانتهاء، وكنت سأنتقل إلى السعودية، لكننا أنهينا الصفقة مع ليفربول".

وسجّل صلاح 186 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول وتشيلسي، ويحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين، بفارق هدف واحد فقط عن مهاجم نيوكاسل ومانشستر يونايتد السابق، أندرو كول.

وأشار صلاح إلى أنه لا يزال بإمكانه اللعب في السعودية، بعد انتهاء عقده مع ليفربول في عام 2027.

وقال صلاح في إشارة إلى الأندية في السعودية، "لا تزال علاقتي بهم جيدة، وأبقى على تواصل دائم معهم. نعم، نتحدث مع بعضنا البعض".

لكنه ذكر "لا أعلم ما سيحدث، لكنني سعيد هنا في ليفربول، وسأبقى هنا للعامين المقبلين. ثم سأرى ما سأفعله لاحقاً".