شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يصل المغرب استعدادا للمشاركة بالدورى العالمى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل، بعثة منتخب الكاراتيه إلى المغرب، في إطار الاستعداد للمشاركة فى منافسات بطولة الدورى العالمى، التى تقام خلال الفترة من 28 مايو الجارى حتى 2 يونيو المقبل.

وضمت قائمة المنتخب 19 لاعب ولاعبة ويرافقهم كل من خليفة السيد رئيسا للبعثة، وعبد الفتاح النجار مديرًا فنيًا ،وسامي رفاعي إداريًا، وهاني قشطة مدربًا للكوميتيه، وعبد الرحمن محمد أخصائي علاج طبيعي، بالإضافة إلى الحكمين الدوليين عصام صالح ومحمد محمود.

قائمة اللاعبين تضم آية هشام، جنى خميس، ريم أحمد، أحلام حمدي، نورسين محمد، رحمة محمد، فريال أشرف، هدير أحمد، منة شعبان، وهايدي هشام، على مستوى اللاعبات، وعلى صعيد الرجال، يمثل المنتخب كل من، آدم أحمد، عمرو علاء، علي الصاوي، عادل عمارة، عبدالله ممدوح، عبدالله هشام، يوسف عماد، عمر أشرف، وطه طارق.



الكاراتيه