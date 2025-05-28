شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات حسم مقعد الكونفدرالية بين المصرى وسيرميكا والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منافسات بطولة الدورى المصرى "دورى nile"، فى أمتارها الأخيرة، صراعا ثلاثيا على المركز الرابع والذى يضمن لصاحبه المشاركة رفقة الزمالك فى الكونفدرالية الموسم المقبل.

وعلى الرغم من أن هذا الموسم استثنائى فى طريقته المختلفة عن باقى المواسم الماضي، إلا أن المنافسة ظلت لآخر مرحلة فى البطولة بعد تقسم البطولة لمجموعتين فى الدور الثانى، 9 أندية تنافس على اللقب، والـ9 أندية الأخرى تتنافس على تفادى الهبوط.

صراع ثلاثى على المركز الرابع

اشتعل الصراع بين الثلاثى المصرى "39 نقطة" وسيراميكا "37 نقطة" والبنك الأهلى "37 نقطة" على المركز الرابع، بعد فوز المصرى على البنك الأهلى فى الجولة الماضية، بالإضافة إلى فوز سيراميكا أيضا وتقليص الفارق مع النادى البورسعيدى لنقطتين.

ويحتاج المصرى الفوز على حرس الحدود فقط لضمان المركز الرابع بغض النظر عن نتائج سيراميكا والبنك الأهلى فى مباراتهما الأخيرة.

أما فريق سيراميكا فيحتاج الفوز على بيراميدز مع تعثر المصرى بالتعادل أو الهزيمة، إلى جانب عدم فوز البنك الأهلى بفارق 7 أهداف.

أما البنك الأهلى يحتاج الفوز فى الجولة الأخيرة بشرط هزيمة سيراميكا والمصرى فى الجولة الأخيرة من بطولة الدورى.