شكرا لقرائتكم خبر عن الأول من نوعه.. المتحدة للرياضة تعلن إطلاق on sports mobile app والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار سعيها الدائم لتقديم كل ما هو جديد ..تواصل الشركة المتحدة للرياضة برئاسة الأستاذ محمد يحيي لطفي رئيس مجلس الإدارة، و المهندس سيف الوزيري نائب رئيس مجلس الإدارة ، جهودها الكبيرة لتطوير خدماتها الإعلامية وتقديم منتج يليق بالمشاهد المصري و العربي ، ومن هذا المنطلق تعلن الشركة اطلاق أبليكشن " ON sports mobile app" الذي يعد الأول من نوعه في تقديم محتوى رياضي شامل .

يتضمن أبليكشن ON APP نقل العديد من المباريات الرياضية المختلفة في جميع الألعاب في بث مباشر و حصري للأندية و منتخب مصر لكرة القدم ، إلى جانب لقاءات حصرية مع نجوم الرياضة من مختلف اللعبات عقب المباريات سواء على مستوى الاندية أو المنتخبات قي مختلف البطولات المحلية والقارية التي تدخل تحت رعاية وحقوق الشركة المتحدة للرياضة .



ابليكشن اون

كما يتضمن أبليكشن ON APP بودكاست يضم كوكبة من نجوم وكبار الرياضة و الإعلام و لقاءات و حوارات حصرية مختلفة و متنوعة ، باستخدام أحدث التقنيات والمعدات والبرامج الخاصة بأعمال التصميم والإخراج الفني، بالإضافة إلى القدرة الإبداعية لإيصال الرسالة أو الفكرة للمتلقي بأسلوب جذاب مع مزج الصورة بما يحقق أعلى المعايير الخاصة بفنون الرؤية البصرية.

وعلي مدار 24 ساعة سيكون هناك نيوز رووم علي الابليكشن تتيح للمتابع معرفة كل الاخبار و الاحداث و المباريات الرياضية الهامة ومتابعة الدوريات العربية و الأوروبية علي مختلف اليوم ، ومتابعة النجوم المصريين المحترفين بالخارج من مختلف الألعاب .. والعديد والعديد من المفاجآت الأخرى علي أبليكشن ON APP.