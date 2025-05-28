شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيبات تسليم جائزة درع الدورى لبطل الموسم الحالى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، تسليم درع الدورى المصرى اليوم للفريق الفائز بالبطولة للموسم الجاري 2024 – 2025، وسيكون الدرع متواجدا في مكان يبعد 45 دقيقة عن كل استاد على أن يتحرك الدرع لمكان الفريق الفائز بالدوري مباشرة.

كما تم تجهيز مكان لحفل تسليم الدرع سواء في استاد القاهرة ملعب مباراة الأهلي وفاركو أو استاد السويس ملعب مباراة بيراميدز وسيراميكا ويوجد أماكن خاصة بالتتويج وتم تجهيز كافة الترتيبات بالملعبين كما يوجد استوديوهات في الملعبين للاحتفال مع الفريق الفائز باللقب.

وعلى الرغم من أن هذا الموسم استثنائى فى طريقته المختلفة عن باقى المواسم الماضي، إلا أن المنافسة ظلت لآخر مرحلة فى البطولة بعد تقسم البطولة لمجموعتين فى الدور الثانى، 9 أندية تنافس على اللقب، والـ9 أندية الأخرى تتنافس على تفادى الهبوط.

ترتيب الدورى المصرى

يتصدر فريق النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 53 نقطة ويتبقى لكلا الفريقين مباراة وحيدة تلعب اليوم.

الفوز يقود الأهلى للتتويج باللقب

يحتاج فريق النادى الأهلى لتحقيق الفوز على فاركو في مباراة اليوم دون النظر لنتيجة بيراميدز مع سيراميكا، حيث يرفع الأهلى رصيده إلى 58 نقطة، وفى حالة فوز بيراميدز سيصل إلى 56 نقطة متأخرا بنقطتين.