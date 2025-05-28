شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يتولى الاشراف على ناشئين الزمالك بشكل مؤقت والان مع تفاصيل الخبر

يتولى عبد الواحد السيد نائب المشرف على قطاع الناشئين بالزمالك، مهمة الإشراف على القطاع بعد اعتذار حسين السيد عضو المجلس عن الملف خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن يتولى عبد الواحد السيد الإشراف على قطاع الناشئين بشكل مؤقت بعد استقرار مجلس إدارة الزمالك على إعادة هيكلة قطاع الكرة، بعد أن تقدمت لجنة التخطيط بمذكرة تطلب رحيل الثنائي بدر حامد وعبد الواحد السيد تحديدا لتوفير النفقات لتطوير القطاع والتعاقد مع طبيب تغذية لقطاعات الناشئين ومحللين آداء لتطوير مستوى وآداء اللاعبين الصغار.

كان حسين السيد قال في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في الإشراف على ملف قطاع الناشئين داخل القلعة البيضاء، وذلك لأسباب صحية تمنعه من مواصلة مهامه في الفترة الحالية.

كان مجلس الزمالك عقد اجتماع الأثنين الماضي لمناقشة عدة ملفات، وتم عقد الجلسة في غياب حسين لبيب رئيس النادى في ظل الوعكة الصحية التي يمر بها.