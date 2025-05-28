شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا ..تسليم درع الدوري للبطل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب تسليم درع الدوري اليوم للفريق الفائز بالبطولة للموسم الجاري 2024 – 2025 .

وكان سلم النادي الأهلي درع الدوري اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب ، للاستعداد لتسليمه لبطل الدوري للموسم الجاري 2024 – 2025 .



يخوض فريق بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، مواجهة قوية أمام سيراميكا على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج فى منافسات الدورى المصرى "دورى nile".

فرص تتويج بيراميدز بالدوري مرتبطة بنتيجة الأهلي وفاركو وفارق الأهداف الحاسم

تعتمد فرص فريق بيراميدز على التتويج ببطولة الدوري على نتيجة مباراة الأهلى وفاركو بشكل أساسى، باعتبار الأحمر متصدراً لجدول المسابقة فى الوقت الحالى ومتفوقاً بفارق 7 أهداف على السماوى.

ـ الفوز على سيراميكا ولا بديل عنه هي فرصة بيراميدز للتتويج باللقب، مع انتظار نتيجة الأهلي وفاركو، حال فوز بيراميدز على فريق سيراميكا في الجولة الأخيرة بالدوري، سيرفع السماوي رصيده إلى النقطة 56 ويضطر إلى انتظار نتيجة الأهلي.

1ـ حال خسر الأهلي أمام فاركو سيتوقف رصيده عند النقطة 55 وبالتالي يتوج بيراميدز باللقب.

2ـ بينما في حالة فوز بيراميدز على سيراميكا وتعادل الأهلي مع فاركو، يستاوى الفريقان في النقاط برصيد 56 نقطة، ويكون بيراميدز وقتها مضطراً إلى تسجيل 7 أهداف في شباك سيراميكا دون أن يستقبل أهدافاً، ليعوض فارق الأهداف مع الفريق الأحمر.

فارق الأهداف بين الفريقين، يميل إلى صالح الأهلي حتى الآن بفارق 7 أهداف، حيث سجل الأهلي 16 هدفاً واستقبل 9 آخرين، بينما سجل بيراميدز 10 أهداف واستقبل 9 آخرين.