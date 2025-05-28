شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات الأهلى أمام فاركو بالدورى المصرى الليلة فى لقاء الحسم والان مع تفاصيل الخبر

يفقد عماد النحاس المدير الفني لفريق الأهلى، 10 لاعبين عندما يواجه فاركو فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدورى المصرى.

غيابات الأهلى ضد فاركو

ويغيب عن الأهلى ضد فاركو كل من رامي ربيعة، يحيى عطية الله، حمزة علاء، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، سمير محمد، حمزة عبد الكريم، كريم الدبيس، محمد عبدالله ، رضا سليم.

الأهلى تحت قيادة عماد النحاس المدير الفنى المؤقت حقق 5 انتصارات منذ رحيل السويسرى مارسيل كولر، بعد الفوز على حساب بتروجت 3-2، ثم حرس الحدود 5-0، ثم أمام المصرى 4-2 ثم أمام سيراميكا 1-0 ثم على البنك الاهلى 2-1، ليحرز الفريق 15 هدفا فى 5 مباريات.

يتصدر فريق النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 53 نقطة ويتبقى لكلا الفريقين مباراة وحيدة تلعب اليوم.

يحتاج فريق النادى الأهلى لتحقيق الفوز على فاركو في مباراة اليوم دون النظر لنتيجة بيراميدز مع سيراميكا، حيث يرفع الأهلى رصيده إلى 58 نقطة، وفى حالة فوز بيراميدز سيصل إلى 56 نقطة متأخرا بنقطتين.