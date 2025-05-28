دوري "أن بي أيه": هاليبورتون يضع بايسرز على بعد فوز من النهائي

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : واصل تايريس هاليبورتون تألقه ووضع فريقه إنديانا بايسرز على بعد فوز من الوصول إلى نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لأول مرة منذ عام 2000، وذلك بقيادته للتغلب على ضيفه نيويورك نيكس 130 121 والتقدم 3 1 في سلسلة نهائي المنطقة الشرقية.

وحقق هاليبورتون ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) بتسجيله 32 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة و12 متابعة، خلال لقاء لم يخسر خلاله الكرة (تورن أوفر) ولو لمرة واحدة في انجاز لم يحققه أي لاعب سابقا منذ بدء الاحصاءات الخاصة بهذه الناحية موسم 1977 1978.

كما بات هاليبورتون ثالث لاعب فقط في تاريخ الدوري يسجل 30 نقطة أو أكثر مع 15 تمريرة أو أكثر و10 متابعات أو أكثر في الـ"بلاي أوف" بعد الأسطورة أوسكار روبرتسون ونجم دنفر ناغتس الحالي الصربي نيكولا يوكيتش.

وتنتقل السلسلة الخميس إلى نيويورك حيث فاز بايسرز بالمباراتين الأوليين قبل أن يخسر الثالثة على أرضه.

وفي حال حقق فوزه الثالث في "ماديسون سكوير غاردن"، سيحجز بايسرز بطاقته في نهائي الدوري للمرة الثانية فقط خلال تاريخه في الـ"أن بي أيه" (أحرز ثلاثة ألقاب في دوري أيه بي أيه الذي أُدمِج بدوري أن بي أيه عام 1976)، بعد أولى عام 2000 حين خسر مواجهة اللقب أمام لوس أنجليس ليكرز، بعدما مر بنيكس بالذات في نهائي المنطقة الشرقية (4 2).

وساهم الكاميروني باسكال سياكام أيضا في هذا الفوز بتسجيله 30 نقطة، فيما لعب أوبي توبين دورا رئيسيا بتسجيله ثلاثية في آخر 46 ثانية وجه بها الضربة القاضية للضيوف الذين وجدوا أنفسهم يركضون خلف النتيجة معظم فترات اللقاء.

وأنهى بايسرز الربع الأول متقدما 43 35، ثم أنهى الشوط الأول بست نقاط متتالية من دون رد، ليدخل الاستراحة متقدما 69 64.

وبدأ أصحاب الأرض الشوط الثاني من حيث أنهوا الأول، بتسجيلهم 9 نقاط مقابل اثنتين فقط لنيكس واختتموه متقدمين بفارق 11 نقطة 102 91، ثم حافظوا على أفضليتهم في الربع الأخير الذي استهلوه بتسجيل 9 نقاط مقابل 3 لضيوفهم، بينها خمس لسياكام، ليتقدموا 111 96.