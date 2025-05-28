شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تُجهز لحفل ضخم لتسليم درع الدورى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد رابطة الأندية المصرية المحترفة لتنظيم حفل ضخم الأسبوع المقبل، وذلك لتسليم درع دوري نايل للفريق المتوج باللقب هذا الموسم، في احتفالية تليق بأهمية المناسبة.

يأتي هذا الإعلان مع قرب انتهاء منافسات الدوري الحالي، حيث تُقام اليوم الأربعاء، 28 مايو 2025، الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج، التي ستحدد بشكل نهائي بطل الموسم، بإقامة أربع مواجهات، تجمع الأهلى مع فاركو، وبيراميدز مع سيراميكا، وبتروجت مع البنك الأهلى، وأخيراً المصري البورسعيدى مع حرس الحدود.



كانت رابطة الأندية كانت قد أعلنت بشكل رسمي إلغاء الهبوط في الموسم الجاري 2024-2025 من الدوري المصري الممتاز، مع اعتماد قرار زيادة عدد الأندية إلى 21 فريقًا بداية من الموسم المقبل.



ويُقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط، وهو النظام الذي أثار جدلاً واسعًا في الوسط الرياضي.