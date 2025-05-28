شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب: مين بطل الدورى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية مساء الليلة إعلان بطل الدورى للموسم الحالي 2024/2025، وحسم الصراع الشرس بين الأهلى وبيراميدز اللذين يتنافسان بقوة على الدرع، حيث يتفوق الأحمر حامل اللقب بفارق نقطتين عن السماوى الباحث عن اللقب الأول في تاريخه، كما يتحدد الفريق الذى سيحتل المركز الرابع ويشارك في الكونفدرالية الأفريقية من بين الثلاثى المصرى والبنك الأهلى وسيراميكا.

يلتقى الأهلى مع فاركو، وبيراميدز يصطدم بسيراميكا، والبنك الأهلى يواجه بتروجت، والمصرى يلعب مع حرس الحدود، كلها مواجهات صعب توقع نتائجها لتقارب المستوى الفني بين الجميع.

الأهلى يواجه فاركو، ولا بديل أمام الأحمر إلا الفوز للحفاظ على اللقب المفضل له، والأحمر يقدم خلال المباريات الأخيرة مستوى قويا وحقق انتصارات كبيرة منذ تولى عماد النحاس القيادة الفنية مكان كولر، ولكن هذا لا يعنى أن المباراة سهلة لأن فاركو يقدم عروضا قوية ويعتبره الكثيرون بمثابة الحصان الأسود في البطولة ومدربه أحمد خطاب لا يهاب الأندية الكبيرة، وفوز الأحمر يضمن التتويج بالبطولة بعيدا عن نتيجة مباراة منافسه بيراميدز.

وبيراميدز يرى أنه الأحق بالبطولة التي تصدر جدولها عدة أسابيع، ويمتلك كل أدوات الفوز من جهاز فنى ولاعبين ورغم الانشغال بنهائى أفريقيا أمام صن داونز لكن كل اللاعبين يعتبرون فرصة الفوز بالبطولة ما زالت فى أيديهم وهناك تركيز شديد للفوز ونسيان قصة أزمة مباراة القمة والتفكير في الثلاث نقاط الأخرى المطلوب خصمهم من الأهلى، ومواجهة اليوم أمام فريق قوى وهو سيراميكا الذى يتمسك بأمل احتلال المركز الرابع والمشاركة في الكونفيدرالية الأفريقية، حيث يمتلك 37 نقطة فى وقت يمتلك البنك نفس الرصيد لكن المصرى رصيده 39 نقطة.

بطل الدورى لن يعلن إلا مع إطلاق صافرة نهاية مباراتى الأهلى مع فاركو، وبيراميدز مع سيراميكا، والتوقع مستحيل مهما كانت المعطيات لكن في كل الأحوال متعة الكورة ستكون حاضرة الليلة حتى اللحظات الأخيرة.