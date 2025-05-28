شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب موقف محمد شريف وطارق حامد بعد العودة من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك حسم موقف الثنائى طارق حامد لاعب فريق ضمك السعودى، ومحمد شريف لاعب الخليج، من حيث الانضمام للفريق من عدمه فى ظل انتهاء عقديهما مع الفريق التي يلعبون لها بنهاية الموسم الجارى.

و أعلن محمد شريف خلال الساعات الماضية عودته إلى القاهرة بعد انتهاء عقده مع الخليج السعودى، ولم يحدد وجهته المقبلة إلا أن الزمالك كان قد دخل في مفاوضات مع اللاعب خلال الشهر الماضى، وتم التوصل إلى اتفاق لضمه لصفوف الأبيض فى الصيف، وتم تقديم عرضا ماليا كبيرا إلى اللاعب للانضمام للفريق خلال الانتقالات الصيفية.

وجاء رحيل كولر المدير الفني للأهلى ليفتح الباب أمام احتمالية عودة محمد شريف للاهلى مرة أخرى، خاصة وأن كولر لم يكن لديه رغبة في الاستعانة بخدمات اللاعب، لذلك سينتظر شريف موقف المدير الفني الجديد للأهلى ريفيرو من الحاجة إليه من عجمه، على أن يحسم موقفه من الانضمام للزمالك بعد معرفة موقف الأهلى من عودته مرة أخرى لصفوف الفريق الأحمر.

وفيما يخص طارق حامد فمن المقرر أن يعود إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، بعد أن أصبح لاعبًا حرًا، على أن تشهد الأيام المقبلة جلسة بين لجنة التخطيط بالزمالك واللاعب، لحسم الموقف النهائى من عودة اللاعب إلى القلعة البيضاء، خاصة فى ظل وجود رغبة من الطرفين فى اتمام الصفقة.