شكرا لقرائتكم خبر عن خطة أمنية لتأمين مباراة بيراميدز وسيراميكا في ليلة حسم الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أنهى رجال الأمن استعداداتهم لتأمين اللقاء المرتقب بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، والمقرر انطلاقه في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس، ضمن ختام منافسات الدوري المصري الممتاز.

تتزامن المباراة مع صدام الأهلي وفاركو، ما يزيد من سخونة الأجواء، حيث تترقب الجماهير نهاية مشوار طويل، يحمل في طياته احتمالات التتويج والحسم.

بيراميدز يدخل اللقاء بشعار "لا بديل عن الفوز"، أملاً في خطف اللقب لأول مرة في تاريخه، بشرط تعثر الأهلي في مواجهته أمام فاركو. وتعيش جماهير الفريق السماوي على أمل أن تُكتب نهاية درامية تمنحهم المجد المحلي بعد موسم طويل من المطاردة والندية.

وعلى الصعيد التنظيمي، كثفت الأطقم الأمنية التابعة للمجموعة الإفريقية من وجودها داخل الاستاد ومحيطه، حيث تم تشكيل فرق أمنية لتأمين البوابات الرئيسية ومداخل الجماهير، مع فرض إجراءات تفتيش دقيقة لمنع دخول الممنوعات، خاصة الشماريخ وأدوات التشجيع الخطرة. كما تم تأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، لضمان سير المباراة في أجواء آمنة ومنضبطة.

المشهد الليلة لا يقتصر على المستطيل الأخضر فقط، بل يمتد إلى مدرجات مشحونة بالأمل والترقب، حيث تتداخل الأمنيات والطموحات مع أصوات الجماهير وعيونها المترقبة نحو اللقب. وبينما يسعى بيراميدز لكتابة تاريخ جديد، يقف سيراميكا حجرة عثرة قد تقلب الموازين في آخر لحظة.