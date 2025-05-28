شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصطدم بسيراميكا على أمل حسم لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق بيراميدز بنظيره سيراميكا في الثامنة مساء اليوم، على استاد هيئة قناة السويس، في أخر جولات الموسم، وهو نفس توقيت إقامة مواجهة الأهلى ضد فاركو، حيث يأمل الفريق السماوى في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، مع تعثر المارد الأحمر ليتوج بيراميدز حينها بلقب الدورى.

كما يرغب بيراميدز في تحقيق الفوز حتى يصبح صاحب حق اصيل في مطالبة المحكمة الرياضية الدولية بتطبيق اللائحة على الأهلى وخصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم، وفى تلك الحالة يكون بيراميدز المتوج بالبطولة، مما يدفع اللاعبين للتركيز في تلك المباراة بشكل كبير.

وتحدث كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز مع اللاعبين حول ضرورة عدم الانشغال بمواجهة صن داونز في لقاء العودة، المحدد له يوم الأحد المقبل، كما حذرهم من التهاون أو التخاذل أمام سيراميكا، مؤكدًا أنها مباراة لا تقل أهمية عن مباراة صن داونز كونها حاسمة لبطولة الدورى.

على الجانب الأخر يعمل فريق سيراميكا على تحقيق الفوز من أجل دخول المربع الذهبى على أمل تعثر المصرى البورسعيدى في مباراته أمام الحرس، وتحدث على ماهر مع اللاعبين حول ضرورة التركيز في تلك المباراة لختام البطولة بالشكل المثالى والحصول على بطاقة التأهل للكونفدرالية الأفريقية بالدخول في المربع الذهبى.

ويدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 53، فيما يحتل سيراميكا المركز الخامس برصيد 37 نقطة.