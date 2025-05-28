شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحلم بالنهاية السعيدة الليلة أمام فاركو للتتويج بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أهم مبارياته المحلية هذا الموسم مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء حينما يلتقى مع نظيره فاركو على ستاد القاهرة الدولى في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد البنك الاهلى والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل فيما تعادل فاركو مع حرس الحدود سلبياً في أخر ظهور بالمسابقة.

يحتاج النادي الأهلي الفوز الليلة على فاركو من أجل حسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا التي تقام في الثامنة مساء اليوم أيضاً، ويرجع ذلك إلى تفوق النادي الأهلي على بيراميدز بفارق نقطتين.

وحال تعادل بيراميدز مع سيراميكا بالجولة الختامية فيكفي الأهلي التعادل من أجل حسم لقب دوري نايل،أما حال خسارة بيراميدز أمام سيراميكا فيُتوج النادي الأهلي بشكل رسمي بلقب المسابقة المحلية رقم 45 في تاريخه.

أما إذا فاز بيراميدز فإنه يحتاج للانتصار بفارق 7 أهداف ليتفوق على منافسه (+7 للأهلي مقابل +1 لبيراميدز في الوقت الحالي).. يتم اللجوء إلى فارق الأهداف خلال مباريات مرحلة التتويج في حال التساوي بين فريقين.

وقد يؤدي فوز بيراميدز بفارق 6 أهداف، وتعادل الأهلي سلبيا مع فاركو، إلى اللجوء للبند الثالث من المادة 15 للائحة المسابقة، وهو عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه، في مباريات المرحلة النهائية.

ويتوقف رصيد الفريق الأحمر حينها عند 55 نقطة.. وإذا خسر بيراميدز أو تعادل، يتوج الأهلي.. أما فوز بيراميدز فيمنحه اللقب رسميًا.

ويترقب عشاق الأهلي تتويج المارد الأحمر بطلا للمسابقة تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مديراً فنياً مؤقتاً بعد رحيل السويسري مارسيل كولر ، باعتباره اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تجاوز الكبوة الأخيرة بعد وداع دوري أبطال أفريقيا قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية منتصف الشهر المقبل.

حرص الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة عماد النحاس على تحذير لاعبيه من صعوبة مباراة فاركو المقبلة بالدوري والذى يتوقف على نتيجتها حسم بطولة الدوري المصري.

وحرص عماد النحاس على تذكير لاعبيه أن الدوري لايزال فى الملعب وأكبر دليل "دوري سيد عبد النعيم" الذى خسره الأهلى فى مباراة الجولة الأخيرة فى موسم 2003.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الأول على جدول ترتيب البطولة برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف بينما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 32 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى لحسم اللقب الثالث على التوالى، وفاركو يأمل في استكمال مشواره المتميز بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.

ويتسلح عماد النحاس بكتيبة نجوم الاهلى وعلى رأسها المغربي أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور والفلسطيني وسام أبو علي والسلوفيني نيجك جراديشار وحسين الشحات ، ويغيب عن الأهلي أمام فاركو كل من رامى ربيعة و ورضا سليم بسبب الإصابة.

في المقابل ، طالب أحمد خطاب المدير الفني لفاركو لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة أمام حامل اللقب الليلة ، ويتطلع أحمد خطاب لمواصلة النتائج المتميزة لفريقه خلال مرحلة الحسم.