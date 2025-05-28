شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه حرس الحدود لحسم صراع المربع الذهبى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النادي المصري البورسعيدى، مواجهة قوية على ملعب السويس الجديد، في الثامنة مساءً، عندما يلتقي بنظيره حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري.

وتقدم النادي المصري للمركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعد الفوز الثمين الذي حققه على البنك الأهلي بهدف نظيف في الجولة الثامنة من الدوري.

ويخوض المصري آخر جولة فى المسابقة أمام حرس الحدود، صاحب المركز التاسع برصيد 24 نقطة، وحال فوز المصري في آخر مباراة يحسم المركز الرابع دون انتظار نتائج منافسيه.

في المقابل يحتل فريق حرس الحدود المركز التاسع والأخير في المجموعة الأولى المتنافسة على المراكز الأولى بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها أمام سيراميكا في الجولة الماضية بثنائية نظيفة.