شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد 6 صفقات يحتاجها الفريق فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

يعكف مجلس إدارة نادى الزمالك على توفير احتياجات الفريق الأول من حيث الصفقات و التدعيمات التى يحتاجها الأبيض خلال الصيف، حيث يحتاج الفريق الأول إلى تدعيم في عدة مراكز بالتعاقد مع أكثر من لاعب، حتى يستطيع الفريق المنافسة على البطولات الموسم المقبل، على أن تكون الصفقات سوبر قادرة على تحقيق طموحات الفريق و الجماهير.

المراكز التي تحتاج دعم في الزمالك هي الجناح الأيمن والأيسر، ورأس الحربة، بالإضافة إلى خط الوسط، في مركزى 6 و 8 ، وكذلك حراسة المرمى، وبالتالى الزمالك يحتاج ضم 6 لاعبين .

ومن المقرر أن تكون صفقات الزمالك الجديدة من بينها لاعبا أجنبيان، وهو ما تعكف عليه لجنة التخطيط الفترة الحالية بالبحث و الدخول في مفاوضات مع لاعبين مميزين في سن صغير، مع الأولوية لمن تنتهى عقودهم مع أنديتهم.

ومن أبرز الأسماء التي دخل الزمالك في مفاوضات لضمها الفترة المقبلة كل من كليمان مزيزى لاعب يانج أفريكانز، وفريد الملالى، بالإضافة إلى محمد بن شرقى لاعب المحلة، ومحمد علاء حارس الجونة و محمود صابر لاعب بيراميدز المعار لسموحة.