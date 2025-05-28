هل سيشارك رونالدو في كأس العالم للأندية؟

الرياص - اسماء السيد - ألمح نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى احتمال رحيله عن نادي النصر السعودي، من خلال منشور غامض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وينتهي عقد اللاعب، الذي انضم إلى النادي في يناير/كانون الثاني 2023، الشهر المقبل.

وسجل رونالدو، البالغ من العمر 40 عاماً، هدفه رقم 800 في مسيرته مع الأندية، خلال مباراة النصر الأخيرة هذا الموسم، والتي خسرها الفريق أمام الفتح بنتيجة 3-2، ليُنهي النصر الموسم في المركز الثالث بدوري المحترفين السعودي.

وبعد المباراة، كتب رونالدو على منصة "إكس": "هذا الفصل قد انتهى. أما القصة؟ فلا تزال تُكتب. أشعر بالامتنان للجميع."

لكن، ما الذي يحمله المستقبل لأسطورة مانشستر يونايتد؟ وهل سيتمكن من المشاركة في كأس العالم للأندية الشهر المقبل؟

كريستيانو رونالدو: تلقيت عروضا من أندية أوروبية قبل الانضمام إلى النصر السعودي

ماذا يعني اعتزال كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي؟

ما الهدف من شراء السعودية أبرز نجوم كرة القدم في العالم؟

"مناقشات لكأس العالم للأندية"

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، قد ألمح في الأسبوع الماضي، لاحتمال انضمام رونالدو إلى فريق مشارك في كأس العالم للأندية بعد فشل النصر في التأهل.

وقال إنفانتينو في تصريحات لبرنامج "آي شو سبيد" المختص على يوتيوب: "رونالدو قد يلعب لأحد الفرق أيضاً في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "هناك مناقشات مع بعض الأندية، لذا إذا كان هناك أي نادٍ يراقب ويرغب في التعاقد مع رونالدو في كأس العالم للأندية... فمن يدري، من يدري؟".

تشكل بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة هذا الصيف، اختباراً كبيراً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وهي أول نسخة من البطولة تقام في الصيف، وبصيغة جديدة بمشاركة 32 فريقاً.

إلى من سينضم رونالدو؟

Getty Images

عدد قليل من فرق كرة القدم حول العالم يمكنه تحمّل أجر كريستيانو رونالدو.

وكان النجم البرتغالي قد أصبح اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ اللعبة عندما انضم إلى نادي النصر السعودي عام 2023، في صفقة تجاوزت قيمتها 239 مليون دولار سنويًا.

ومع ذلك، قد يكون رونالدو مستعدًا لتوقيع عقد قصير الأمد مع نادٍ آخر، بهدف المشاركة في كأس العالم للأندية، قبل إعادة التفكير في مستقبله المهني.

وزعمت صحيفة ماركا الإسبانية، الأسبوع الماضي، أن أحد الأندية البرازيلية قدّم عرضًا للتعاقد مع رونالدو. وتشير التقارير إلى أن نادي بوتافوغو، أحد الأندية الأربعة البرازيلية المشاركة في البطولة، هو المرشح الأبرز.

وعندما سُئل المدير الفني لبوتافوغو، ريناتو بايفا، عن إمكانية ضم رونالدو، أجاب: "هدايا عيد الميلاد لا تأتي إلا في ديسمبر/كانون الأول. ولكن إذا أتى رونالدو، فلا يمكنك أن ترفض نجمًا مثله."

وأضاف: "لا أعرف شيئًا — أنا فقط أجيب على السؤال. لكن، كما قلت، المدربون دائما ما يرغبون في أفضل اللاعبين. رونالدو، حتى في سنه الحالية، لا يزال ماكينة أهداف. وفي فريق يخلق الكثير من الفرص، سيكون خيارًا ممتازًا."

تعديل القوانين يجعل الخيار ممكناً

تنطلق فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا يوم 16 يونيو/حزيران وتنتهي يوم 1 سبتمبر/أيلول.

ومع ذلك، هناك فترة مفتوحة مدتها 10 أيام للفرق الـ32 المتنافسة في كأس العالم للأندية، الذي تستمر المنافسات فيه من 1 إلى 10 يونيو/حزيران.

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإذن بفتح فترة انتقالات إضافية، حتى يتمكن المشاركون في كأس العالم للأندية من التعاقد مع اللاعبين للبطولة.

متى تبدأ بطولة كأس العالم للأندية؟

تنطلق البطولة، التي تُقام على 12 ملعباً في الولايات المتحدة، في 15 يونيو/حزيران. وستُقام فيها 36 مباراة، على أن تُقام المباراة النهائية على ملعب ميتلايف في 13 يوليو/تموز.