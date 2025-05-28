شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يواجه البنك الأهلى بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الأربعاء فريق بتروجت مواجهة هامة أمام البنك الأهلى في الثامنة مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز.

وتراجع البنك إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بعد هزيمته المفاجئة أمام المصري، ليتجمد رصيده عند النقطة 37، ويتبقى للبنك الأهلي مباراة بتروجت، حال الفوز بها يرفع رصيده إلى 40 نقطة وينتظر تعثر المصري وسيراميكا.

في المقابل يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 26 نقطة، ويعمل الفريق البترولى على تقديم أداء مميز في أخر مواجهاته بالموسم، رغم عدم التأثر بتلك المباراة حيث يتواجد الفريق في مجموعة البقاء ويبتعد عن المربع الذهبى.