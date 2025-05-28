شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي و فاركو اليوم الأربعاء فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الاربعاء؛ لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلي مع فاركو باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ آخر ظهور للأهلى وفاركو فى الدوري

كانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد البنك الاهلى والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل فيما تعادل فاركو مع حرس الحدود سلبياً في أخر ظهور بالمسابقة.

2_ موقف الأهلى وفاركو فى الدوري

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الأول على جدول ترتيب البطولة برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف بينما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 32 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى لحسم اللقب الثالث على التوالى، وفاركو يأمل في استكمال مشواره المتميز بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.

3_ مواجهات الاهلى وفاركو

التقى الاهلى مع فاركو فى 8 مباريات سابقة حقق المارد الاحمر 4 انتصارات وتعادل فى مرتين وخسر مرتين وسجل 11 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف .

انتهت أخر مباراة جمعت الاهلى مع فاركو بفوز الفريق البرتقالى بهدفين مقابل هدف.

4_ أرقام عماد النحاس مع الاهلى

الأهلى تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت حقق 5 انتصارات منذ رحيل السويسري مارسيل كولر، بعد الفوز على حساب بتروجت 3-2، ثم حرس الحدود 5-0، ثم أمام المصري 4-2 ثم أمام سيراميكا 1-0 ثم على البنك الاهلى 2-1 ، ليحرز الفريق 15 هدفا في 5 مباريات.



5_ الاهلى يتفوق على فاركو فى القيمة التسويقية 5_ الاهلى يتفوق على فاركو فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفاركو 3.48 مليون يورو.