شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إسناد نهائى كأس مصر لطاقم تحكيم مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إسناد مهمة إدارة نهائي كأس مصر المقرر إقامته يوم 5 يونيو المقبل، والذي سيجمع فريقي الزمالك وبيراميدز، لطاقم تحكيم مصري بالكامل، وبناءً عليه، سيتولى الخبير التحكيمي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، مهمة اختيار الطاقم التحكيمي المصري الذي سيتولى إدارة المباراة النهائية.



وأكد مصدر مسؤول داخل الاتحاد أن القرار جاء في ظل عدم تلقي الاتحاد أي طلب رسمي من ناديي الزمالك أو بيراميدز حتى الآن، يفيد برغبتهما في الاستعانة بحكم أجنبي مع تحمل تكاليف ذلك، وهو الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات.



يُعد هذا النهائي المرتقب بمثابة قمة كروية تجمع بين فريقين قدما مستويات مميزة للوصول إلى هذه المرحلة، وقد بلغ الزمالك النهائي بعد سلسلة من الانتصارات الحاسمة التي بدأها بالفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، ثم التفوق على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، وتخطي عقبة سموحة بـ 4-2، قبل أن يحسم مواجهة سيراميكا في نصف النهائي بنتيجة 2-1.



أما بيراميدز، الذي يسعى لتأكيد هيمنته على البطولة بعد نتائجه الأخيرة، فقد بدأ مشواره في الكأس بانتصار كبير على المنصورة بثلاثة أهداف نظيفة، تلاه فوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم إنبي بنتيجة 2-1، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على البنك الأهلي بأربعة أهداف دون رد في مباراة نصف النهائي، ليضرب موعدًا ناريًا مع الزمالك على لقب البطولة.