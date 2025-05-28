شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام فاركو بدوري nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يكثف الجهاز الفنى لنادى الزمالك ، بقيادة أيمن الرمادى اليوم الأربعاء استعداداته لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام فاركو، يوم السبت المقبل، فى الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق الفارس الابيض فوزاً على بتروجت بثلاثية مقابل هدف بالجولة الماضية للمسابقة.

موعد مباراة الزمالك أمام فاركو فى دوري nile

يواجه الزمالك نظيره فاركو فى الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الاخيرة من المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو فى دوري نايل

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وفاركو فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك القادمة

1- فاركو.. يوم السبت 31 مايو.. 8 مساء على ستاد القاهرة

2_ بيراميدز..يوم 5 يونيو نهائى كأس مصر ..8 مساء على ستاد القاهرة