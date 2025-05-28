شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة تحديد البطل قبل جولة الحسم الليلة فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الجولة الاخيرة من منافسات دوري nile بإقامة أربعة مواجهات تجمع الاهلى مع فاركو وبيراميدز مع سيراميكا وبتروجت مع البنك الاهلى وأخيراً المصري البورسعيدى مع حرس الحدود.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل رسمي عن إلغاء الهبوط في الموسم الجاري 2024-2025 من الدوري المصري الممتاز، مع اعتماد قرار زيادة عدد الأندية إلى 21 فريقاً بداية من الموسم المقبل.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين، التتويج وتفادي الهبوط.

يواصل الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي "2024-2025" إثارته حتى الجولة الاخيرة فى ظل الصراع الشرس بين الأهلي وبيراميدز على خطف اللقب الاستثنائي

يتربع الأهلي على صدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف برصيد 53 نقطة.

ويتجه الصراع نحو الجولة الأخيرة الاربعاء المقبل، حيث يواجه الأهلي فريق فاركو، بينما يلتقي بيراميدز مع سيراميكا ، في مباراتين ستحددان بطل الدوري المصري لموسم 2024-2025.

ترتيب مجموعة تحديد البطل

1- الأهلي - 55 نقطة.

2- بيراميدز - 53 نقطة.

3- الزمالك - 44 نقطة.

4- المصري - 39 نقطة.

5- سيراميكا - 37 نقطة.

6- البنك الأهلي- 37 نقطة.

7- فاركو - 32 نقطة.

8- بتروجيت - 26 نقطة.

9- حرس الحدود - 24 نقطة.