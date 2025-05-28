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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء فى دوري nile لحسم البطل والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء فى دوري nile لحسم البطل والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الأربعاء، 28 مايو 2025 03:00 ص

تنطلق اليوم الاربعاء منافسات الجولة الاخيرة من منافسات دوري نايل بإقامة أربعة مواجهات تجمع الاهلى مع فاركو وبيراميدز مع سيراميكا وبتروجت مع البنك الاهلى وأخيراً المصري البورسعيدى مع حرس الحدود.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين، التتويج وتفادي الهبوط.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل رسمي عن إلغاء الهبوط في الموسم الجاري 2024-2025 من الممتاز، مع اعتماد قرار زيادة عدد الأندية إلى 21 فريقاً بداية من الموسم المقبل.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو بالجولة التاسعة والأخيرة سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي، دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

مواعيد مباريات الجولة الاخيرة من دوري نايل

الاربعاء 28 ماريو 

الاهلى & فاركو..8 مساء 

بيراميدز & سيراميكا..8 مساء 

بتروجت & البنك الاهلى..8 مساء 

المصري & حرس الحدود 8 مساء 

الخميس 29 مايو 

الاتحاد السكندري & انبى..8 مساء 

طلائع الجيش & مودرن سبورت..8 مساء 

غزل المحلة & الاسماعيلى..8 مساء 

زد اف سى & سموحة..8 مساء 

السبت 31 مايو 

الزمالك & فاركو..8 مساء 

القناة الناقلة لمباريات دوري nile

وتنقل مباريات دوري نايل من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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