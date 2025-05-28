الامارات | النمر: الدور الثاني لخورفكان «استثنائي».. وتعاقدات الخط الخلفي ضرورة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي خورفكان، المدرب عبدالمجيد النمر، أداء فريقه في النصف الثاني من دوري أدنوك للمحترفين بـ«الاستثنائي»، مؤكداً أن الفريق نجح، رغم التحديات التي فرضتها الإصابات، في تحقيق الإنجاز الأفضل له تاريخياً بالدوري على صعيد الترتيب والنقاط، رغم الخسارة أمام مضيفه عجمان، الأحد الماضي، بنتيجة (1-4) في الجولة 26 والختامية للدوري.

واختتم خورفكان موسمه في المركز الثامن برصيد 33 نقطة، فيما أنهى عجمان الموسم بالمركز الـ10 برصيد 31 نقطة.

وقال النمر لـ«الإمارات اليوم»: «كنا نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة عجمان، تعكس الموسم الاستثنائي الذي قدمه فريق خورفكان، خصوصاً في النصف الثاني من عُمر البطولة».

وأوضح: «تسلمت الفريق في المركز الـ11 إلا أن تعاون اللاعبين والإدارة كان من ثماره تحقيق قفزات على سلم الترتيب، وتسجيل انتصارات على فرق في المقدمة، وتقديم نصف ثانٍ حققنا خلاله أطول سلسلة انتصارات خلال ست نسخ تواجد فيها الفريق بدوري المحترفين، وأنهينا الموسم بالنتيجة والرصيد الأفضل بتاريخ مشاركات الفريق بالدوري».

وأضاف: «الحصيلة كانت مرضية خاصةً في الدور الثاني الذي لم يتجرع فيه الفريق الهزيمة إلا في ثلاث مناسبات، وحققنا ستة انتصارات، وتعادلنا مع فرق كبيرة».

وعن رؤيته للفريق الموسم المقبل، قال النمر: «تصحيح نقاط الضعف التي عانيناها هذا الموسم أمر ضروري، خصوصاً أن تعاقداتنا الشتوية اقتصرت على لاعبين في الخط الأمامي وجاءت بعد خوضنا أربع مباريات أو خمسة بالاعتماد على اللاعبين المقيمين فقط، إلا أن هذه التعاقدات نجحت في خلق التوازن المطلوب».

واختتم: «خورفكان أحرج العديد من الأسماء الكبيرة هذا الموسم، والفريق بحاجة في الموسم المقبل لتعاقدات عدة على صعيد الخط الخلفي، سواء الظهير الأيسر أو قلب الدفاع أو الظهير الأيمن، بجانب صانع ألعاب قادر على تشكيل الإضافة المطلوبة وتمويل الخط الأمامي».