الامارات | نادي النصر يستغني عن 9 لاعبين بينهم 4 أجانب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر الاستغناء عن تسعة لاعبين (خمسة مواطنين، وأربعة أجانب)، في خطوة أولى ضمن مراحل إعداد الفريق للموسم المقبل بقيادة جديدة، من رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم حميد الطاير، وذلك من أجل استعادة أمجاد النادي، والعودة إلى منصات التتويج.

ووجّه نادي النصر الشكر إلى اللاعبين التسعة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، ونشر قائمة اللاعبين المغادرين، وضمت القائمة، كلاً من الهولندي يوري فير، والصربي سمير ميميسيفيتش، والبرازيلي ماتيوس دي أوليفيرا، والسويسري هاريس، وراشد عمر، ويوسف العامري، ومحمد عبدالرحمن، وناصر النعيمي، ومايد الطنيجي.

يذكر أن النادي مرتبط بعقود مع لاعبين أجانب، هم الإيطالي غابياديني، الذي خرج من القائمة في الانتقالات الشتوية، لكنه لايزال يملك عقداً مع النادي لعام، إضافة إلى الكولومبي أغوديلو الذي كان معاراً إلى نادي الوحدة، في الموسم الماضي، وقدم أداء جيداً، حيث تمت إعارته بسبب عدم قناعة المدرب الهولندي شرودر بقدراته، كما سينضم إلى الفريق اللاعب البلجيكي عثمان بوسعيد، إضافة إلى اللاعب المقيم مروان أزرقان.

ولم يعلن النادي عن المدرب الجديد للفريق في الموسم المقبل، الذي سيحل بدلاً من الهولندي شرودر، في حين اكتفى بالإعلان عن التعاقد مع المدير الرياضي الإيطالي روكو مايورينو.