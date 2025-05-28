الامارات | بدر أحمد: الشارقة ينقصه المهاجم الصريح.. ومحصلة الموسم جيدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير فريق كرة القدم في نادي الشارقة، بدر أحمد الحمادي، إن محصلة الشارقة في الموسم المنصرم 2024-2025 كانت جيدة بعدما وصل الفريق خلالها إلى المباراة النهائية في بطولتين، وتُوّج في النهاية بإنجاز تاريخي للنادي ولكرة الإمارات، بالفوز بلقب «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، للمرة الأولى في تاريخ النادي، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن العناصر الموجودة لم تقصر، فإن الفريق كان ينقصه وجود المهاجم الصريح، مؤكداً أنه سيتم تدعيم الفريق في جميع المراكز بما يُمكنه من المنافسة في الجبهات المحلية والخارجية كافة، خصوصاً على صعيد دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأضاف بدر أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «الشارقة وصل في الموسم المنصرم إلى نهائي كأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي، وكذلك إلى الدور نصف النهائي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بجانب وصوله إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا للأندية2 وتتويجه باللقب الآسيوي».

واحتل الشارقة الموسم المنصرم، المركز الثاني في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين برصيد 51 نقطة خلف شباب الأهلي الذي تُوّج باللقب وحصد 63 نقطة.

وخاض الشارقة 26 مباراة في الدوري المنصرم، فاز في 16 منها، وتعادل في ثلاث، وخسر في سبع.

وأشار بدر أحمد إلى أن الشارقة حصل في موسم 2023-2024 على المركز الرابع في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، لكن في موسم 2024-2025 المحصلة كانت جيدة، وتعكف إدارة نادي الشارقة على تحضير الفريق بشكل جيد للموسم الجديد، إذ تشهد القلعة الشرقاوية اجتماعات مكثفة، لتوفير كل الاحتياجات الضرورية للفريق بجانب دعمه بعناصر مميّزة من اللاعبين، علماً أن صفوف الفريق شهدت أخيراً انتقال الثنائي محمد عبدالباسط وسالم سلطان إلى نادي النصر.

وودّع نادي الشارقة، أخيراً، مدربه الروماني أولاريو كوزمين، الذي انتقل إلى تدريب المنتخب، بعدما حقق معه على مدى نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، إنجازات كبيرة، أبرزها قيادته الفريق للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للأندية2.

وأضاف بدر أحمد: «نسعى خلال الفترة المقبلة إلى دعم الفريق بعناصر جيدة تفيده سواء على صعيد المهاجم الصريح، أو في كل المراكز، باعتبار أن الفريق أمامه استحقاقات مهمة، أبرزها دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، ودعم الفريق بعناصر جيدة، سيمنحه قوة أكثر لخوض التحديات المقبلة».

وبشأن انتقال لاعب الفريق عبدالباسط محمد، أخيراً، إلى نادي النصر، قال بدر أحمد: «رحيل محمد عبدالباسط يُعدّ خسارة كبيرة كونه قدم مستوى ممتازاً مع الفريق، وكنا نتمنى استمراره لكن لم يحدث نصيب، وأتمنى له التوفيق مع فريقه الجديد، وأتمنى أن نجد البديل الأفضل».

وأكمل: «بالنسبة للمدرب المقبل للفريق خلفاً للمدرب السابق كوزمين، فإننا في الجهاز الإداري سنقوم بدعمه والوقوف على احتياجاته، وبالتأكيد سيتم توفير كل الأمور الإدارية واللوجستية، وتقديم كل الدعم للمدرب واللاعبين، والعمل على راحة الجميع في الفريق».