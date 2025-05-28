الامارات | العين يجدد عقد محمد عوض الله حتى 2028

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم تجديد عقد المهاجم الواعد، محمد عوض الله (23 عاماً)، حتى 2028. وقال عوض الله في حديثه للموقع الرسمي للنادي العين، إن تجديد العقد يزيد من التزامه تجاه النادي، وجماهيره التي اعتبرها عنصراً أساسياً في النجاحات التي تحققت على مر السنوات، معرباً عن أمله في أن يكون عند حسن الظن، وأن يسهم مع زملائه في تحقيق تطلعات النادي خلال الفترة المقبلة.

ولعب عوض الله مع العين خلال الموسم الحالي بدوري أدنوك للمحترفين 13 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف، وأسهم في ستة، وصنع هدفاً، وأسهم في تتويج فريق العين تحت 23 سنة بلقب دوري المحترفين، بتسجيله أهدافاً حاسمة في مراحل مهمة من المسابقة.