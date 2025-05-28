شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة مودرن سبورت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة هيثم شعبان اليوم الاربعاء استعداداته لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها الثامنة مساء غداً الخميس باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة حسم الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن هيثم شعبان قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة.

وتعد مباراة مودرن سبورت هى السابعة لهيثم شعبان فى قيادة الطلائع بعدما تسلم المهمة بعد رحيل عبد الحميد بسيونى عن الفريق، ويتكون جهاز هيثم شعبان من سيد السوركي مدرب حراس، د محمد سعد مخطط أحمال، كريم فهمي محلل أداء، محمد مختار مدير إداري، دكتور محمد الأسيوطي رئيس الجهاز الطبي، عمر عبد العزيز مدلك، حامد خلف مدلك.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل رسمي عن إلغاء الهبوط في الموسم الجاري 2024-2025 من الدوري المصري الممتاز، مع اعتماد قرار زيادة عدد الأندية إلى 21 فريقاً بداية من الموسم المقبل.