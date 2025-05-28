شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الخلود: ديانج يطير إلى القاهرة اليوم لتحديد موقفه مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد خليفة، رئيس نادي الخلود السعودي، أن المالي أليو ديانج سيصل إلى مصر اليوم الأربعاء بعدما حصل على إذن السفر من النادي.

وقال محمد خليفة رئيس نادي الخلود في تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10: "ديانج سيغادر المملكة غدا للتوجه نحو القاهرة للاجتماع مع مسئولى الأهلى، وتحديد موقفه داخل القلعة الحمراء الفترة المقبلة".

وبسؤاله عن طلب النادي الأهلي ديانج للمشاركة في كأس العالم للأندية، قال: "الأهلي لم يطلب مشاركة ديانج حتى الآن في كأس العالم للأندية، ولم يتواصل معنا أي مسئول رسمي من الأهلي، وبالتالي ديانج مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده في شهر يونيو".

واستقر مسئولو النادى الأهلى على عودة المالى أليو ديانج في نهاية الموسم الجاري، بانتهاء فترة الإعارة، وسيكون أول ظهور لديانج بقميص الأهلى مجدداً فى ودية باتشوكا المكسيكى المقرر لها 8 يونيو المقبل، استعداداً لمواجهة إنتر ميامى الأمريكى بكأس العالم للأندية 15 يونيو المقبل.