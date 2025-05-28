شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: عواد وصبحى يتعرضان للظلم.. والأهلى الأقرب لحصد لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، أن ثنائى حراسة مرمى الفريق الأبيض محمد عواد ومحمد صبحى دائما يتعرضان لظلم كبير رغم أن إمكانيهما لا تقل على ثنائى الأهلى محمد الشناوى ومصطفى شوبير، وذلك بسبب وضعهما تحت ضغط قبل تجديد عقودهما داخل القلعة البيضاء.

وأوضح محمد عبد المنصف، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى سيف زاهر، قائلا: "حصلت على الرخص التدربية الفترة الماضية ولدى خبرة كبيرة في التدريب بسبب تواجدى في الملاعب لمدة 26 سنة، وتجربتى في الزمالك الأصعب، واستفدت من تجربتى فى المحلة".

وأشار محمد عبد المنصف إلى أن تاريخ عصام الحضرى زميله الأكبر من حيث حصد البطولات والإنجازات، ولكن هناك فنيات متقاربة بيننا وعلى مستوى التدريب هناك فارق في طريقة التدريب بينى وبينه.

واختتم محمد عبد المنصف حديثه: "الأهلى الأقرب لحصد لقب بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، ولكن لا بد من الانتظار لمشاهدة المباريات، حيث فاركو منافس قوى وعلى الجهة الأخرى بيراميدز لم يفقد الأمل فى حصد اللقب رغم المواجهة الصعبة أمام سيراميكا".