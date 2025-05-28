محمد معروف حكما لمباراة بيراميدز وسيراميكا فى ليلة حسم الدورى

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وسيراميكا اليوم بالدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" للحكم محمد معروف.

وجاء طاقم التحكيم كالتالى :

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا

تقام مباراة بيراميدز مع سيراميكا فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 53 نقطة.

يدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 53، فيما يحتل سيراميكا المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

وتعتمد فرص فريق بيراميدز على التتويج ببطولة الدوري على نتيجة مباراة الأهلي وفاركو بشكل أساسي، باعتبار الأحمر متصدراً لجدول المسابقة في الوقت الحالي ومتفوقاً بفارق 7 أهداف على السماوي.

ـ الفوز على سيراميكا ولا بديل عنه هي فرصة بيراميدز للتتويج باللقب، مع انتظار نتيجة الأهلي وفاركو، حال فوز بيراميدز على فريق سيراميكا في الجولة الأخيرة بالدوري، سيرفع السماوي رصيده إلى النقطة 56 ويضطر إلى انتظار نتيجة الأهلي.1ـ حال خسر الأهلي أمام فاركو سيتوقف رصيده عند النقطة 55 وبالتالي يتوج بيراميدز باللقب.

2ـ بينما في حالة فوز بيراميدز على سيراميكا وتعادل الأهلي مع فاركو، يستاوى الفريقان في النقاط برصيد 56 نقطة، ويكون بيراميدز وقتها مضطراً إلى تسجيل 7 أهداف في شباك سيراميكا دون أن يستقبل أهدافاً، ليعوض فارق الأهداف مع الفريق الأحمر.فارق الأهداف بين الفريقين، يميل إلى صالح الأهلي حتى الآن بفارق 7 أهداف، حيث سجل الأهلي 16 هدفاً واستقبل 9 آخرين، بينما سجل بيراميدز 10 أهداف واستقبل 9 آخرين.

يرغب بيراميدز في تحقيق الفوز حتى يصبح صاحب حق أصيل في مطالبة المحكمة الرياضية الدولية بتطبيق اللائحة على الأهلى وخصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم، وفى تلك الحالة يكون بيراميدز المتوج بالبطولة، مما يدفع اللاعبين للتركيز في تلك المباراة بشكل كبير.وتحدث كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز مع اللاعبين حول ضرورة عدم الانشغال بمواجهة صن داونز في لقاء العودة، المحدد له يوم الأحد المقبل، كما حذرهم من التهاون أو التخاذل أمام سيراميكا، مؤكدًا أنها مباراة لا تقل أهمية عن مباراة صن داونز كونها حاسمة لبطولة الدورى.

كما يعمل فريق سيراميكا على تحقيق الفوز من أجل دخول المربع الذهبى على أمل تعثر المصرى البورسعيدى في مباراته أمام الحرس، وتحدث على ماهر مع اللاعبين حول ضرورة التركيز في تلك المباراة لختام البطولة بالشكل المثالى والحصول على بطاقة التأهل للكونفدرالية الأفريقية بالدخول في المربع الذهبى.