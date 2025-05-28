شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد رحلة رامى ربيعة مع الأهلي قبل انتقاله للعين الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

أخطر رامي ربيعة مدافع الأهلي إدارة النادي برفض العرض المالي المُقدم له، مُعلناً نهاية علاقته بالقلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وشهدت الساعات الماضية جلسة أخيرة بين ربيعة ومحمد يوسف المدير الرياضي للأهلي، وقدم يوسف آخر عرض مالي لربيعة بتجديد عقده مقابل 25 مليون جنيه في الموسم الواحد لكن اللاعب طلب 40 مليون جنيه في الموسم الواحد لتفشل مفاوضات التجديد.

وبعدما فشلت الجلسة، أكد ربيعة أنه سيرحل إلى الخليج وتحديداً نادي العين الإماراتي، الذي قدم عرضاً له عرضاً مُغرياً وصل إلى مليون و500 ألف دولار سنوياً.

وخرج ربيعة من حسابات الأهلي خلال المباريات الأخيرة بسبب الإصابة وانشغاله بملف التجديد، وسيتم استبعاد اللاعب من قائمة الأهلي المسافرة يوم 4 يونيو المقبل إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

واستطاع رامي تحقيق 28 بطولة طوال مسيرته الكروية، منهم 26 فقط مع النادي الأهلي، بينما حقق لقب السوبر المحلي البرتغالي رفقة سبورتنج لشبونة 2015 وبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا رفقة منتخب مصر.

ووصل رامي ربيعة إلى لقبه الـ26 مع النادي الأهلي طوال مسيرته الكروية منذ تصعيده من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي في 2010 لينفرد بلقب الأكثر تتويجاً بالبطولات في الجيل الحالي، ويبتعد بفارق 4 بطولات عن زميليه محمد الشناوي ومحمد هاني صاحبي المركز الثاني في القائمة.

وحصل رامي ربيعة على لقب الدوري المصري الممتاز 9 مرات وكأس مصر 3 مرات والسوبر المصري 3 مرات ودوري أبطال أفريقيا 6 مرات وكأس السوبر الأفريقي 4 مرات بجانب بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال"مرة واحدة.

وبدأ رامى مسيرته الفعلية مع مانويل جوزيه ليقضى فى النادى الأهلى أربع سنوات حقق فيها عدة بطولات بين الدورى والبطولة الأفريقية حتى لفت أنظار الأندية الأوروبية وانتقل بالفعل لفريق سبورتنج لشبونة فى نهاية عام 2014.

وبعد تجربة فى لشبونة لمدة موسم لم يكلل بالنجاح عاد ربيعة للنادى الأهلى مرة أخرى فى 2015، واستطاع أن يحقق فى أول مباراة له مع الأهلي بعد العودة لقب السوبر المصرى على حساب نادى الزمالك.

وفى عام 2016 قدم ربيعة برفقة أحمد حجازى ثنائيا دفاعيا ممتازا ساهم فى تحقيق لقب الدورى للنادى الأهلى، كما نجحا في الوصول برفقة مصر لنهائيات بطولة أمم أفريقيا، ولكن شاءت الأقدار أن لا ينضم ربيعة لقائمة المنتخب بعد إصابته بالرباط الصليبي.

وعلى الصعيد الدولي فقد انضم رامى لمنتخب الشباب في 2011 وحقق برفقتهم بطولة الأمم الأفريقية عام 2013، كما تأهل برفقة المنتخب المصري لكأس العالم تحت 20 عاماً، في عام 2013 بعد أن أحرز هدف التأهل على المنتخب الجزائري .

ولعبت الإصابات دور البطولة في تعطل موهبة رامى ربيعة عن الإبداع بالقميص الأحمر، إلا أن تحلى النجم الموهوب بسلاح التحدى والإصرار كان يعيده في كل مرة أقوى من كل وقت سبق.

وعاش رامى ربيعة فترة صعبة في الأهلى كاد فيها لاعب الفريق الأحمر أن يغادر القلعة الحمراء بسبب وجهة نظر فنية لبيتسو موسيماني مدرب الفريق السابق، الذى رأى أنه لا يحتاج إلى خدمات اللاعب نظراً لامتلاكه عناصر أخرى أكثر تميزاً من وجهة نظره.

ورغم رأى المدير الفني للأهلى قرر استبعاد اللاعب من قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية التي أقيمت بقطر، إلا أن ربيعة لم يستسلم لذلك وأصر على إثبات جدارته باللعب للفريق الأحمر، وواصل في صمت تام تدريباته بشكل منفرد منتظراً مكافئة القدر على اجتهاده.

وبعدما فشلت محاولة الرحيل في الدقائق الأخيرة إلى المقاولون العرب على سبيل الإعارة، استمر ربيعة داخل جدران القلعة الحمراء وبمزيد من الجهد كافئه القدر ليحصل على فرصة ذهبية ليشارك مع الفريق ويثبت جدارته، بعد تعرض ثنائي خط الظهر، ياسر إبراهيم وبدر بانون للإصابة، بالإضافة إلى إصابة علي معلول الظهير الأيسر للفريق وهو ما أجبر مدرب الأهلي على الدفع بأيمن أشرف في هذا المركز لسد العجز، واستدعاء ربيعة لتولي مسئولية خط ظهر الأهلي.

وبمجرد حصوله على فرصة، أثبت ربيعة جدارته بالثقة من مدرب الأهلي وأنه على قدر المسئولية ليعود بقوة في الحسابات ويصبح لاعباً أساسياً في تشكيلة الاهلى ثم يعود للمنتخب ويتألق بقميص الفراعنة .