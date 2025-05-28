شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: سحب بطولة جائز في المجال الرياضي.. قضية بيراميدز خطأ في تطبيق اللوائح والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، أن الاتحاد المصري لكرة القدم معترف بقرارات محكمة التحكيم الرياضي الدولي وملزم بتنفيذها، موضحا أن محكمة التحكيم الرياضي في سويسرا جهة استئناف نهائية ولا يوجد بعدها استئناف وتمثل النقض في القانون الرياضي.

وأضاف محمد بيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، المذاع على قناة دي ام سي، أنه يجوز في المجال الرياضي سحب البطولة من الفائز إذا كان هناك خطأ ما أو لا يستحق الفائز، قائلا: "سمعنا كتير عن سحب ميداليات أولمبية وما إلى ذلك بعد 3 و4 شهور من الفوز".

وأوضح خبير اللوائح الرياضية، أن القضية التي رفعها نادي بيراميدز هي خطأ في تطبيق اللوائح وهذا موضوع قانوني ويحدث كثيرا خطأ في تطبيق القانون والاستئناف يعدلها، وهذا لا يعيب القانون، متابعا: "قضيتنا خطأ في تطبيق اللوائح ومحكمة التحكيم الرياضي سوف تطبق اللائحة الخاصة بالجهة صانعة القرار وهي رابطة الأندية لان عندها لائحة".

