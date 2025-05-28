أمين عمر حكما لمباراة الأهلى وفاركو فى ليلة حسم الدورى

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلى وفاركو التى ستقام مساء الأربعاء، فى ليلة حسم لقب الدورى "دورى نايل" والتي أسندت الى الحكم أمين عمر.

وجاء طاقم التحكيم كالتالى :

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، أشرف داري، أكرم توفيق، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، عمر كمال عبدالواحد، علي معلول.خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، عمر الساعي، أحمد رضا.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، نيتس جراديشار، وسام ابوعلي.وقرر النحاس استبعاد رامي ربيعة، يحيى عطية الله، حمزة علاء، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، سمير محمد، حمزة عبد الكريم، كريم الدبيس، محمد عبد الله، رضا سليم.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.ويتطلع عماد النحاس لتجهيز لاعبي الأهلي فنياً وذهنياً لمواجهة فاركو المرتقبة التي يحتاج فيها الفريق للفوز من أجل الفوز بالدوري رسمياً أو التعادل بشرط ألا يفوز بيراميدز على سيراميكا بخمسة أهداف.