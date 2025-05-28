شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكأس: مجموعة الفراعنة فى كأس العالم للناشئين ليست سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد الكأس، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، أن مجموعة الفراعنة في بطولة كأس العالم للناشئين ليست سهلة، حيث إن جميع المنتخبات التي تصل إلى هذه المرحلة تعد الأفضل على مستوى العالم.

وأضاف أحمد الكأس خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى سيف زاهر قائلا: "منتخب مصر لديه طموح كبير في بطولة كأس العالم للناشئين، ولا يوجد لدينا شىء يسمى تمثيل مشرف".

وأشار أحمد الكأس: "أطالب الجماهير بالصبر على تلك اللاعبين بسبب عدم امتالكهم الخبرة الكافية، حيث يتمتعون بقدرات قوية وعدم وضعهم تحت ضغط كبير".

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للناشئين التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبا، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إنجلترا - فنزويلا - هايتي، ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997.

واستضافت العاصمة القطرية "الدوحة"، فى الثامنة مساء الأحد الماضى، مراسم سحب قرعة كأس العالم تحت 17 عامًا بمشاركة منتخب مصر للناشئين بقيادة المدرب أحمد الكاس، الذي حجز مقعده فى المونديال بعدما تغلب على أنجولا بنتيجة 2 – 1 فى الملحق المؤهل للبطولة العالمية على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين التي أقيمت فى المغرب.

ستقام بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في قطر خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025 ، حيث ستُجرى للمرة الأولى بنظامها الموسع الجديد الذي يضم 48 منتخباً من مختلف قارات العالم.