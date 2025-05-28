شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27 - 5 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27 - 5 - 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، 20 مليون زيادة.. بيراميدز يزايد على الأهلى فى صفقة العش ، والمحكمة الرياضية ترفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري، وعقوبات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية في دوري nile .

20 مليون زيادة.. بيراميدز يزايد على الأهلى فى صفقة العش

يحاول نادي بيراميدز خطف صفقة مصطفى العش من الأهلي بعدما قدّم النادي السماوي عرضاً مُغرياً لنادي زد بالحصول على خدمات اللاعب مع نهاية الموسم الجاري.

المحكمة الرياضية ترفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري

قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" رفض طلب التدابير المؤقتة بالشق المستعجل في الدعوى المقدمة من نادي بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري

عقوبات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية في دوري nile

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لدوري nile طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

"موسم واحد" سبب الخلاف مع عبد الله السعيد فى الزمالك

مازالت أزمة عدم توصل مسئولى الزمالك إلى اتفاق مع عبدالله السعيد لاعب الفريق على التجديد مستمرة، فى ظل تمسك اللاعب بطلباته، مقابل تمسك النادى باستمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

الأهلى يتمسك بـ وسام أبو على فى مونديال الأندية ومحاولات من منتخب فلسطين

تمسك مسئولو النادى الأهلى ببقاء مهاجمه الفلسطينى وسام أبو على مع الفريق فى كأس العالم للأندية، رافضاً تواجد اللاعب مع منتخب بلاده للمشاركة فى مباريات الأجندة الدولية خلال يونيو المقبل.

إمام عاشور يتمسك بخوض مباراة الأهلى وفاركو لقيادة الاحمر لمنصة التتويج

تمسك إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الاهلى بالمشاركة فى مباراة فاركو بالدوري المصري حيث أخطر اللاعب مدربه عماد النحاس بجاهزيته الكاملة لقيادة المارد الاحمر للتتويج باللقب رغم مروره بوعكة صحية خلال الايام الماضية.



الزمالك ينهى الاتفاق مع بن شرقى المحلة

أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع محمد بن شرقى لاعب فريق غزل المحلة، لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى، في ظل حاجة الفريق إلى التعاقد مع عدة صفقات في مختلف المراكز.



الأهلي يقترب من إنهاء صفقتين بعد مواجهة حسم الدوري أمام فاركو

اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقتين جديدتين بعد الانتهاء من خوض منافسات بطولة الدوري المصري، عقب مباراة فاركو غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الختامية للفريق الأحمر في بطولة الدوري، أحدهما مدافع والآخر ظهير أيسر، من أجل تدعيم صفوف الأهلي قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى كأس العالم للأندية.



الزمالك يتفق مع مدرب دجلة السابق على تدريب الكرة النسائية

اتفق مسئولو نادى الزمالك مع محمد عزت مدرب فريق الكرة النسائية بوادى دجلة السابق، على تولى المهمة الفنية للزمالك خلفا لعادل حسين الذى تقدم باستقالته.



الأهلى يكثف مفاوضاته لضم بيكهام.. واللاعب يُفضّل الأحمر عن بيراميدز

كثّف مسئولو النادى الأهلى اتصالاتهم مع نظراؤهم فى سيراميكا خلال الساعات الماضية لضم أحمد رمضان بيكهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.