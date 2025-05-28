شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم مصري بقيادة شاهندا المغربي لإدارة وديتى الإمارات والبحرين فى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، طاقماً دولياً مكوناً من شاهندا المغربي وجمالات أحمد وآمال حسن لإدارة مباراتين وديتين لمنتخب الإمارات للكرة النسائية أمام نظيره البحريني، والمقرر إقامتهما يومي 29 مايو الحالي و2 يونيو المقبل، وذلك تلبية لطلب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وفي سياق متصل، رشحت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري أيضاً، المساعدة الدولية مي حسن للمشاركة في إدارة مباراتين وديتين لمنتخب الأردن للكرة النسائية، أمام منتخبي إندونيسيا وبنجلاديش يومى 28 مايو الحالي و3 يونيو المقبل.