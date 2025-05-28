7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27 - 5 - 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، "موسم واحد" سبب الخلاف مع عبد الله السعيد فى الزمالك، والمحكمة الرياضية ترفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري، و20 مليون زيادة.. بيراميدز يزايد على الأهلى فى صفقة العش، وعقوبات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية في دوري nile .

"موسم واحد" سبب الخلاف مع عبد الله السعيد فى الزمالك

مازالت أزمة عدم توصل مسئولى الزمالك إلى اتفاق مع عبدالله السعيد لاعب الفريق على التجديد مستمرة، فى ظل تمسك اللاعب بطلباته، مقابل تمسك النادى باستمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

المحكمة الرياضية ترفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري

قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" رفض طلب التدابير المؤقتة بالشق المستعجل في الدعوى المقدمة من نادي بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري

20 مليون زيادة.. بيراميدز يزايد على الأهلى فى صفقة العش

يحاول نادي بيراميدز خطف صفقة مصطفى العش من الأهلي بعدما قدّم النادي السماوي عرضاً مُغرياً لنادي زد بالحصول على خدمات اللاعب مع نهاية الموسم الجاري.

عقوبات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية في دوري nile

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لدوري nile طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

الأهلى يتمسك بـ وسام أبو على فى مونديال الأندية ومحاولات من منتخب فلسطين

تمسك مسئولو النادى الأهلى ببقاء مهاجمه الفلسطينى وسام أبو على مع الفريق فى كأس العالم للأندية، رافضاً تواجد اللاعب مع منتخب بلاده للمشاركة فى مباريات الأجندة الدولية خلال يونيو المقبل.

إمام عاشور يتمسك بخوض مباراة الأهلى وفاركو لقيادة الاحمر لمنصة التتويج

تمسك إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الاهلى بالمشاركة فى مباراة فاركو بالدوري المصري حيث أخطر اللاعب مدربه عماد النحاس بجاهزيته الكاملة لقيادة المارد الاحمر للتتويج باللقب رغم مروره بوعكة صحية خلال الايام الماضية.



الزمالك ينهى الاتفاق مع بن شرقى المحلة

أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع محمد بن شرقى لاعب فريق غزل المحلة، لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى، في ظل حاجة الفريق إلى التعاقد مع عدة صفقات في مختلف المراكز.