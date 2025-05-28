شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه وحمادة أنور فى تشيلى لحضور قرعة مونديال الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه غداً الاربعاء وفد من الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة إلى تشيلي لحضور قرعة كأس العالم وورش العمل المقرر إقامتها هناك ضمن تحضيرات البطولة التى ستقام خلال الفترة بين 27 سبتمبر إلى 18 أكتوبر من العام الحالي، بمشاركة 24 فريقا موزعين على 4 مستويات، يتم توزيعها على 6 مجموعات.

ويضم وفد الجهاز الفني لمصر كلا من: أسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور المدير الإداري، وينتظر وصولهما هناك بعد غد الخميس، حيث يحضران حفل القرعة في السادسة مساء اليوم نفسه بالتوقيت المحلي لتشيلي، منتصف الليل بالقاهرة.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة بالمونديال حسب مستوياتها على النحو التالي:

- المستوى الأول: تشيلي - إيطاليا - الولايات المتحدة- كوريا الجنوبية - البرازيل - كولومبيا.

- المستوى الثاني: نيوزيلندا - فرنسا - أوكرانيا - الأرجنتين - نيجيريا - المكسيك.

- المستوى الثالث: اليابان - إسبانيا - جنوب أفريقيا - أستراليا - بنما - النرويج.

- المستوى الرابع: مصر - السعودية - باراجواي - كوبا- المغرب - كاليدونيا الجديدة.