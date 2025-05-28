شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نتمنى مراعاة موعد مباراة كأس مصر يوم وقفة العيد بسبب الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادى الزمالك، أنه لا توجد قرارات رسمية بتعيين أحد مثلما يتردد الساعات الماضية من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وأوضح أحمد سالم خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى سيف زاهر قائلا: "لا توجد مناقشة للملفات من قبل مجلس إدارة نادى الزمالك وجميع هذه الأمور مؤجلة عقب خوض مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، وجميع توصيات لجنة التخطيط سوف توضع فى الاعتبار من قبل أعضاء مجلس الإدارة".

وتابع أحمد سالم: "مسئولو قطاع الناشئين مستمرين في عملهم ولا يوجد تغيرات في هذا الأمر حاليا".

وأشار أحمد سالم إلى أنه يتمنى مراعاة موعد مباراة كأس مصر بسبب صيام يوم عرفات، وأن موقف أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب فريق الزمالك من خوض نهائي كأس مصر في يد الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادى.