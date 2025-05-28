شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم 3 توانسة بقميص الأهلي قبل انضمام محمد علي بن رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، ليكون اللاعب التونسي الرابع الذي يرتدي قميص الأهلي بعد الثلاثي أنيس بوجلبان وعلي معلول ومحمد الضاوي كريستو.

وتسببت نجاح تجارب اللاعبين التوانسة وعلى الأخص على معلول وأنيس بوجلبان، مع الأهلي في التفكير نحو التعاقد مع جوهرة تونس بن رمضان، حيث ظهر اللاعب بمستويات قوية مع الترجي التونسي ومنتخب نسور قرطاج قبل الاحتراف في المجر، وبعدها ينضم إلى الأهلي.

واجتاز التونسي محمد علي بن رمضان ، لاعب فرينكفاروزي المجري، الكشف الطبى بنجاح منذ قليل فى أحد المستشفيات الخاصة، استعداداً لإعلان انضمامه للأهلى، كما أنهى اللاعب إجراءات تأشيرة أمريكا للسفر مع بعثة المارد الأحمر للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

ووصل بن رمضان إلى القاهرة مساء أمس، الأحد، استعدادا للانضمام إلى صفوف الأهلي، بعد انتهاء مشواره مع ناديه الذي توج بلقب الدوري المجري، عقب إنهاء كافة الإجراءات الخاصة وجمع المتعلقات الخاصة به قبل القدوم إلى القاهرة برفقة وكيل أعماله لإتمام إجراءات انضمامه إلى القلعة الحمراء.

ونستعرض أرقام اللاعبين التوانسة الذين لعبوا للأهلي قبل انضمام بن رمضان، كالتالي:

أرقام علي معلول مع الأهلي

حقق 21 بطولة مع الأهلي.. 6 ألقاب الدوري المصري، 4 كأس مصر، 5 كأس سوبر مصري، 4 دوري أبطال إفريقيا، 2 كأس السوبر الإفريقي.

حصل على 3 ميداليات برونزية مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

ترشح علي معلول لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية مع الأهلي في عامي 2019 و2023.

علي معلول ثاني هدافي الأهلي الأجانب في تاريخ الدوري برصيد 35 هدفًا بالتساوي مع الأنجولي فلافيو وخلف المتصدر أحمد فيليكس

لعب: 290 مباراة

عدد المساهمات التهديفية: 132

عدد الأهداف: 53

عدد التمريرات الحاسمة: 79

سجل في الدوري: 35

صنع في الدوري: 40

سجل في البطولات الأفريقية: 11

صنع في البطولات الأفريقية: 28

سجل في كأس مصر: 2

صنع في كأس مصر: 6

سجل في كأس السوبر: 1

صنع في كأس السوبر: 2

سجل في كأس العالم للأندية: 3

صنع في كأس العالم للأندية: 3

سجل في البطولة العربية: 1

أرقام أنيس بوجلبان مع الأهلي

شارك في 63 مباراة بقميص الأهلي بواقع 35 مباراة في الدوري المصري و23 مباراة في دوري أبطال إفريقيا و3 مباريات في كأس مصر ومباراة في كأس السوبر المصري ومباراة في كأس السوبر الإفريقي ولم يسجل أية أهداف ولعب عدد 3948.

وحقق أنيس بوجلبان مع الأهلي 7 بطولات بواقع 3 ألقاب في الدوري المصري ولقب في دوري أبطال إفريقيا ولقب في كأس مصر ولقب في كأس السوبر المصري ولقب في كأس السوبر الإفريقي.

أرقام كريستو مع الأهلي:

شارك كريستو في 15 مباراة مع الأهلي منذ الانضمام إليه في موسم 2022 - 2023، بواقع 11 مباراة في الدوري المصري، ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا ومباراتين في كأس مصر ، وصنع هدف وحيد ولم يسجل أية أهداف ولعب دقائق لعب 455 دقيقة فقط.