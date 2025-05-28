شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة السلة 3X3 للسيدات يحقق برونزية تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

حقق منتخب مصر لكرة السلة 3X3 للسيدات، الميدالية البرونزية في منافسات بطولة "باكو 2025" Women's Series، المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وحقق منتخب مصر الفوز في أربعة مباريات في التصفيات، حيث تغلب على الفلبين 21-19، وفاز على النمسا 21-20، فيما تغلب على اليابان في ربع النهائي 20-19. قبل الخسارة من هولندا في نصف النهائي.

ويرأس البعثة محمد إيهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، و إيهاب الألفي المدير الفني لمنتخب سيدات كرة السلة 3x3. وتضم قائمة منتخب مصر 4 لاعبات: هالة شعراوي، نادين السلعاوي، رنيم الجداوي، ونورهان فؤاد.