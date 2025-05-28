شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي فى اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا مساء اليوم لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

وخلال الجلسة استعرض المجلس التطورات الخاصة بالمشروعات الإنشائية في أفرع النادي الأهلى المختلفة والمواعيد الخاصة بافتتاحها، لخدمة الأعضاء بداية من النصف الثاني لشهر يوليو المقبل.

كما وجه المجلس بزيادة فترات العمل المخصصة لاستقبال المتقدمين الجدد للحصول على عضوية النادى وأفرعه المختلفة، وذلك في ضوء اقتراب انتهاء العمل بالأسعار الحالية وقبل الزيادة المقرر تطبيقها اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل.