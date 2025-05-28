شكرا لقرائتكم خبر عن رماة المستقبل يتألقون عالميا.. مصر تخطف الأنظار فى كأس العالم للناشئين بزوول 2025 والان مع تفاصيل الخبر

فى إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية، تألق منتخب مصر للرماية في بطولة كأس العالم للناشئين، التي أقيمت بمدينة "زوول" الألمانية خلال شهر مايو 2025، بمشاركة 59 دولة وأكثر من 630 لاعبًا ولاعبة من مختلف القارات.

وجاءت مشاركة المنتخب المصري تحت شعار "نصنع جيل المستقبل"، في ظل استراتيجية واضحة من الاتحاد المصري للرماية لخلق قاعدة عريضة من الناشئين المؤهلين للمنافسة الدولية.

نجمات المستقبل ميرڤت ويارا تخطفان الأنظار

سجلت الرامية ميرڤت أنور محمد (15 عامًا) واحدة من أقوى مشاركات البطولة، بعدما أحرزت 629.6 نقطة في منافسات 10م بندقية ناشئات، لتحصد المركز الثاني عشر من بين 109 لاعبات، بفارق ضئيل للغاية بلغ 0.4 نقطة فقط عن التأهل للنهائي، ما يعكس قدراتها الاستثنائية رغم صغر سنها.

من جهتها، واصلت الرامية يارا عصام السماسيـري (19 عامًا) تألقها اللافت، بتحقيق 570 نقطة في منافسات 10م مسدس ناشئات، محتلة المركز العاشر في مواجهة منافسات قوية من المصنفات دوليًا، وكانت على بُعد نقطة واحدة فقط من التأهل للنهائي، في دلالة واضحة على تطورها الفني وثباتها في الأداء.

نتائج مشرفة تؤكد عمق المواهب المصرية

ولم يقتصر التألق على النجمَتين الواعدتين، بل شمل أيضًا بقية عناصر المنتخب.

كوادر فنية وإدارية وراء الإنجاز

جاءت هذه النتائج بفضل الجهد الكبير الذي بذله الطاقم الفني والإداري بقيادة:

أمجد حسين – مدرب البندقية

حسام الكردي – مدرب المسدس

إسلام علي – رئيس البعثة

شيماء أمين – إداري البعثة

وفي تصريح له عقب البطولة، أكد حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، أن "ما قدمه لاعبو مصر في زوول يُعبر عن نضج مشروع إعداد الناشئين الذي يتبناه الاتحاد، ويدل على أننا على الطريق الصحيح لتكوين جيل عالمي جديد".

وأضاف: "نحن فخورون بكل فرد في البعثة، وخاصة ميرڤت ويارا، اللتين أثبتتا أن الرماية النسائية المصرية تملك مقومات المنافسة بقوة على المستوى الدولي. كما أن باقي اللاعبين قدّموا أداءً مشرفًا يبشر بمستقبل واعد لرياضة الرماية المصرية".