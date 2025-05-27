"ليلة الحسم في الدوري المصري".. صراع اللقب والكونفدرالية يبلغ ذروته

الشارقة - اميمة ياسر - تنطلق غدًا الأربعاء الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وسط ترقب جماهيري كبير، حيث تتصدر مواجهات الحسم المشهد في سباق التتويج بلقب الدوري والصراع المشتعل على المقعد الأخير المؤهل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي أمام فرصة تاريخية.. وبيراميدز يحلم بالمفاجأة

تُفتتح الجولة بقمتين ناريتين في توقيت واحد، حين يستضيف الأهلي فريق فاركو، بالتزامن مع مواجهة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويكفي الأهلي الفوز لضمان تتويجه باللقب رقم 45 في تاريخه، أو حتى التعادل بشرط عدم فوز بيراميدز بفارق يفوق 5 أهداف.

أما بيراميدز، فيأمل في تعثر الأهلي، أو تحقيق فوز كاسح على سيراميكا حال تعادل المارد الأحمر، من أجل اقتناص اللقب لأول مرة في تاريخه.



صراع ثلاثي مشتعل على بطاقة الكونفدرالية

في معركة لا تقل سخونة، تتنافس 3 فرق على المركز الرابع المؤهل إلى الكونفدرالية: المصري، سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي.

المصري يدخل لقاء حرس الحدود بهدف الفوز لحسم البطاقة لصالحه، حيث يحتل المركز الرابع بـ39 نقطة.

سيراميكا كليوباترا يحتاج للفوز على بيراميدز، وانتظار تعثر المصري.

البنك الأهلي يأمل في الفوز على بتروجيت، مع انتظار تعثر منافسيه، لكن فارق الأهداف قد يكون حاسمًا في حال التساوي.