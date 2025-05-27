كونفرنس ليغ: أنتوني أراد "الثأر" في ريال بيتيس (بيليغريني)

الرياص - اسماء السيد - فروكلاف (بولندا) : قال مدرب ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم التشيلي مانويل بيليغريني الثلاثاء إن الجناح البرازيلي أنتوني أراد "الثأر" عند وصوله إلى إسبانيا بعد مغامرة فاشلة مع مانشستر يونايتد الإنكليزي، في خضم استعدادات الفريق لنهائي مسابقة كونفرنس ليغ بمواجهة تشلسي الانكليزي الأربعاء.

انضم أنتوني إلى النادي الأندلسي على سبيل الإعارة في كانون الثاني/يناير، واستعاد بريقه مسجلا 9 أهداف إضافة إلى تمريره 5 كرات حاسمة في 25 مباراة.

أصبح أنتوني في آب/أغسطس 2022 ثاني أغلى لاعب في تاريخ "الشياطين الحمر" عندما انضم إليهم من أياكس الهولندي مقابل 110 ملايين دولار، لكنه اختبر فشلا ذريعا تحت قيادة مدربه السابق الهولندي إريك تن هاغ.

أمضى فترة محبطة للغاية في صفوف يونايتد اكتفى خلالها بتسجيل 12 هدفا في 96 مباراة خلال موسمين ونصف، في حين اكتفى بهدف يتيم هذا الموسم قبل انتقاله إلى بيتيس.

صرّح أنتوني لقناة "تي أند تي سبورتس" البرازيلية قبل نهائي كونفرنس ليغ في مدينة فروكلاف البولندية أنه في مرحلة ما كان بائسا لدرجة أنه قضى "أياما من دون طعام".

وقال "أخبرت (شقيقي) أنني لم أعد أستطيع تحمل الأمر".

قال بيليغريني في مؤتمر صحافي عشية المواجهة المنتظرة أنه فخور بدوره في إحياء أنتوني، مشيدا بالمهاجم الذي سجل أهدافا رائعة في إسبانيا "أعتقد أن أنتوني بذل كل ما في وسعه".

أضاف "تحدثت معه قبل انضمامه إلى بيتيس. أخبرني أنه لم يكن يلعب لأنه لم يكن سعيدا. أيضا، أراد الثأر. هنا في بيتيس، أعتقد أنه فعل ذلك بالطريقة التي نعرفها جيدا".

وأردف مدرب ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الانكليزي السابق متحدثا عن الصفقة الخيالية التي أتت بأنتوني إلى يونايتد أنه لم يكن من السهل اللعب مع ضغط هذا المبلغ الضخم "أنتوني لاعب جيد جدا. أنا متأكد من أنه أمضى وقتا رائعا في بيتيس لمواصلة تطوير مسيرته".