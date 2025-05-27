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ميسي ينضم إلى سورايس لتأسيس ناد متخصص في تكوين اللاعبين

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ميسي ينضم إلى سورايس لتأسيس ناد متخصص في تكوين اللاعبين

الرياص - اسماء السيد - مونتيفيديو : أعلن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريس أن رفيق دربه وزميله في إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم النجم الأرجنتيني ليونيل انضم إليه لتأسيس ناد رياضي متخصص في تكوين اللاعبين سيخوض منافسات فئة الشباب والدرجة الرابعة في الدوري الاوروغوياني.

وكان سواريس الملقب بـ "إل بيستوليرو" افتتح في عام 2018 مشروع ديبورتيفو أل اس، وهو مجمع رياضي يقع في سيوداد دو لا كوستا على بُعد حوالي 20 كيلومترا من وسط العاصمة مونتيفيديو، والذي بات يضم حاليا أكثر من 3000 عضو.

قال سواريس في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن انضمام ميسي وقراره المنافسة في الدوري الأوروغوياني "هذا المشروع هو فرصة مثالية لمواصلة مشاركة رؤيتنا لكرة القدم (...)، لذلك دعوت صديقي للانضمام إلى المشروع الاحترافي لنادي ديبورتيفو إل إس أم".

وبعدما أنهى سواريس كلمته، افسح المجال لبطل العالم 2022.

قال ميسي مبتسما إلى جانب صديقه "إن القدرة على أن أكون جزءا من كل هذا معك هو شرف لي، إنه لمن دواعي سروري أن تدعوني وتختارني، لذلك آمل في أن أساهم بكل ما بوسعي لمواصلة تطوير المشروع وقبل كل شيء أن أكون في هذا بجانبك".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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