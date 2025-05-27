شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر استعادة أحمد عابدين بعد انتهاء الإعارة إلى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادي الأهلي إعادة أحمد عابدين لاعب الفريق المُعار لنادي سيراميكا مع نهاية الموسم الجاري لتدعيم دفاع المارد الأحمر في الموسم المقبل.

ويسعى الأهلي إلى ضم أكثر من صفقة قوية في خط الدفاع لمواجهة الأزمة التي يعاني منها هذا المركز بسبب الإصابات أو تراجع مستوى بعض لاعبيه بجانب رحيل رامي ربيعة الذي تأكد عدم تجديد عقده مع النادي ورحيله بعد أيام قليلة.

وظهر أحمد عابدين بشكل مُتميز مع سيراميكا خلال الموسم الجاري كما كان عنصراً مؤثراً مع منتخب الشباب الذي تأهل لكأس العالم المقبل في تشيلي بعد حصد المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة التي استضافتها مصر مؤخراً.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات في الأهلي لحسم ملف تدعيم الدفاع وتم الاتفاق على ضم أحد مدافعي الدوري المصري بجانب استعادة أحمد عابدين خاصة وأنه مازال صغير السن وقادر على تقديم الكثير للأهلي خلال السنوات المقبلة.

وكان الأهلي قد قرر إعارة أحمد عابدين إلى سيراميكا الصيف الماضي من أجل إكتساب مزيداً من الخبرات قبل أن يستقر مسئولو القلعة الحمراء على إعادة اللاعب الصيف المقبل مع انتهاء الإعارة.